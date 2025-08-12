الزمالك يعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 14:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - نهائي السوبر المصري

أعلن نادي الزمالك تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة.

وسيتولى الجيزاوي تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للبرازيلي كارلوس شوانكي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

وكان FilGoal.com أن الزمالك قد اتفق مع الأرجنتيني مارتن بلانكو على تدريب الفريق ويعاونها أحمد رمضان الجيزاوي.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل كرة طائرة - إصابة عبد الحليم عبو في الرأس خلال معسكر منتخب مصر

ومع عدم اكتمال التعاقد مع بلانكو قرر النادي تعيين الجيزاوي كمدير فني.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.

الزمالك كرة طائرة أحمد رمضان الجيزاوي
نرشح لكم
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل كرة طائرة - إصابة عبد الحليم عبو في الرأس خلال معسكر منتخب مصر كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكوبي رونالدو سيبيدا أبرو كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش كرة طائرة - مدرب منتخب الكاميرون.. البرازيلي ميلاجريس مديرا فنيا لسيدات الأهلي
أخر الأخبار
دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: باير ليفركوزن مهتم بضم لاعب وسط القادسية السعودي 12 دقيقة | سعودي في الجول
رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - يوسف عبد الغني رجل مباراة الدنمارك: لم يكن ممكنا أن نخرج من الدور الرئيسي ساعة | كرة يد
كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا ساعة | كرة يد
كومو يعلن التعاقد مع موراتا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - منتخب الناشئين إلى ربع نهائي بطولة العالم بتعادل قاتل أمام الدنمارك ساعة | كرة يد
أجمل لاعبة في العالم.. أليشيا ليمان تنضم إلى نادي كومو ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511066/الزمالك-يعلن-تعيين-أحمد-رمضان-الجيزاوي-مديرا-فنيا-لفريق-الكرة-الطائرة