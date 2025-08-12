الزمالك يعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة

أعلن نادي الزمالك تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة.

وسيتولى الجيزاوي تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للبرازيلي كارلوس شوانكي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

وكان FilGoal.com أن الزمالك قد اتفق مع الأرجنتيني مارتن بلانكو على تدريب الفريق ويعاونها أحمد رمضان الجيزاوي.

ومع عدم اكتمال التعاقد مع بلانكو قرر النادي تعيين الجيزاوي كمدير فني.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.