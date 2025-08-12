بعد الاستبعاد من الدوري الأوروبي.. بالاس: يبدو أن بعض الأندية تتمتع بنفوذ أقوى

هاجم نادي كريستال بالاس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب الاستبعاد من اللعب في الدوري الأوروبي.

وأعلن يويفا استبعاد كريستال بالاس من اللعب في بطولة الدوري الأوروبي بسبب الملكية المشتركة مع نادي ليون الفرنسي وبالتالي هبوطه لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء البيان كالتالي:

عندما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في ذلك اليوم التاريخي في مايو، كان من حق مدربنا ولاعبينا أن يشاركوا في منافسات الدوري الأوروبي.

لقد حُرمنا من هذه الفرصة.

يبدو أن بعض الأندية والمنظمات والأفراد يتمتعون بامتياز وسلطة أقوى من نوعها.

هذا النفوذ المتنامي وغير الصحي قد حطم آمال وأحلام جماهير كريستال بالاس، ولا ينبئ بخير بالنسبة للفرق الطموحة في جميع أنحاء أوروبا، التي تسعى للتقدم بينما تُطبّق القوانين والعقوبات بشكل غير متكافئ وبأوضح صورة ممكنة.

تختبئ الهياكل متعددة الأندية خلف خدعة ما يسمى بـ "الثقة العمياء"، بينما يتم منع أندية مثل نادينا، التي لا تربطها أي صلة بأندية أخرى، من اللعب في نفس المسابقة.

ولزيادة الظلم، فإن الأندية التي يبدو أن لديها ترتيبات غير رسمية ضخمة فيما بينها، يُسمح لها أيضًا بالمشاركة، بل وربما مواجهة بعضها البعض.

قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له تداعيات أوسع على حوكمة اللعبة. فمزيج من اللوائح غير المدروسة وتطبيقها غير المتكافئ يعني أن جماهيرنا الرائعة ستحرم من فرصة مشاهدة هذا الفريق وهو ينافس في الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

يجب أن يكون هذا نقطة تحول في كرة القدم.

وكشفت شبكة سكاي عن صدور حكم رسمي من المحكمة الرياضية برفض استئناف كريستال بالاس وتأييد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبذلك يخوض كريستال بالاس منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وحقق كريستال بالاس لقبين خلال ثلاثة أشهر بعد تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع المجتمع على كل من مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

ويخوض بذلك نوتنجهام منافسات الدوري الأوروبي بدلا من كريستال بالاس لعدم امتثاله لقواعد ملكية الأندية المتعددة.