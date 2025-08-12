ليكيب: إنتر يرغب في ضم نجم موناكو.. وناديه يطلب 70 مليون يورو

يتطلع إنتر للتعاقد مع مغناس أكليوش لاعب موناكو هذا الصيف، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن إنتر ليس الفريق الوحيد الذي طلب ضم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية.

وأضاف التقرير أن إنتر أبدى اهتمامه بضم اللاعب الذي سجل هدفا في مباراة الفريقين الودية يوم الجمعة الماضي.

وأفادت ليكيب أن موناكو يطلب 70 مليون يورو للتخلي عن أكليوش.

ويمت عقد أكليوش مع موناكو حتى صيف عام 2028.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن باير ليفركوزن يرغب في التعاقد مع مغناس أكليوش لاعب موناكو هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفركوزن بدأت التواصل مع ممثلي اللاعب.

ويأمل النادي الألماني في حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو، حسب التقرير.

وقال تياجو سكورو الرئيس التنفيذي لموناكو في تصريحات للصحفيين: "مستقبل أكليوش؟ لا يمكننا التحكم بما يحدث في الخارج".

وأضاف "من الطبيعي أن يكون مغناس أكليوش ضمن قائمة المطلوبين في أفضل الأندية. لكن لدينا شروطنا".

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن ومانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

ولعب أكليوش ضمن منتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم ينضم للمنتخب الفرنسي الأول أو نظيره الجزائري.