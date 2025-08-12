رومانو: إيزي يخبر كريستال بالاس بموقفه من الانتقال إلى توتنام

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

إبيريتشي إيزي - كريستال بالاس

أخبر إبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس ناديه بموقفه من الانتقال إلى توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإنجليزي أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى توتنام للعب في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" في وقت سابق فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي ديلي ميل: توتنام يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي نهاية العلاقات؟ ليكيب: استبعاد دوناروما من قائمة سان جيرمان ضد توتنام رومانو: توتنام يرسل عرضه الأول لضم سافينيو.. ورد مانشستر سيتي

وأفادت الصحيفة من قبل فإن الشرط الجزائي في عقد إيزي يبلغ 68 جنيه إسترليني.

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

إصابة ماديسون

أعلن نادي توتنام يوم الخميس إصابة لاعبه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب ماديسون خلال تعادل توتنام مع نيوكاسل يونايتد وديا بكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر للخروج من الملعب.

وتعاقد توتنام مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.

إبيريتشي إيزي كريستال بالاس ميركاتو توتنام
نرشح لكم
تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما تحسبا لرحيل إيدرسون سكاي: مانشستر سيتي يجرى محادثات أولية من أجل ضم رودريجو ليكيب: إنتر يرغب في ضم نجم موناكو.. وناديه يطلب 70 مليون يورو تقرير: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع الفتح.. ويضمه لقائمة السوبر السعودي الشرق الأوسط: دوكوري ينضم لمعسكر نيوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة أثليتك: نيوكاسل يتفاوض مع أستون فيلا بشأن نجمه ديلي ميل: توتنام يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي
أخر الأخبار
تقرير: جالاتاسراي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيدرسون 7 دقيقة | ميركاتو
استبعاد برج العرب.. كاف يعلن أسماء الملاعب المعتمدة لبطولات إفريقيا للأندية 8 دقيقة | الكرة المصرية
"غرامة ضد جماهير الزمالك ولفت نظر يورتشيتش".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أفروباكست - مصر (33)-(25) مالي.. تقدم أحمر 46 دقيقة | رياضات أخرى
راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما تحسبا لرحيل إيدرسون 58 دقيقة | ميركاتو
يد - الأهلي يتعاقد مع سهيلة خالد لاعبة الزمالك السابقة ساعة | كرة يد
بعد فقد والده.. ليفاندوفسكي: هذه المحادثة مع كلوب غيرت حياتي ساعة | الكرة الأوروبية
النني: أتمنى تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. ومستقبل إبراهيم عادل سيكون كبيرا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511063/رومانو-إيزي-يخبر-كريستال-بالاس-بموقفه-من-الانتقال-إلى-توتنام