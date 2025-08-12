تقرير: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع الفتح.. ويضمه لقائمة السوبر السعودي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 14:03

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن إدارة نادي الفتح وافقت على بيع اللاعب أحمد الجليدان لنادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف التقرير أن الجليدان سيغادر رفقة اتحاد جدة إلى هونج كونج لخوض منافسات كأس السوبر السعودي 2025.

ويشغل الجليدان صاحب الـ21 عامًا مركز الظهير الأيمن.

وساهم بهدفين بقميص الفتح في الموسم الماضي.

ويخوض اتحاد جدة مباراته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر في العشرين من أغسطس الجاري.

وفي حال عبور عقبة النصر سيواجه الفائز من لقاء أهلي جدة والقادسية.

وتقام المباراة النهائية للسوبر السعودي يوم 23 أغسطس.

