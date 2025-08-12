بعد الرحيل.. موراتا يهاجم إدارة جالاتاسراي

هاجم ألفارو موراتا لاعب ميلان الحالي إدارة نادي جالاتاسراي فريقه السابق

ألفارو موراتا النادي : ميلان جالاتاسراي

وأعلن نادي جالاتاسراي في وقت سابق قطع إعارة موراتا وعودته لميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب اللاعب الإسباني عبر إنستجرام "كانت هناك لحظات في جالاتاسراي لم يتم فيها الالتزام بالكلمة المعطاة، ولم يُحترم فيها التمسك بالقيم الأساسية".

وأضاف "حتى اللحظة الأخيرة، لم يتم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، إلى درجة أنني وجدت نفسي مضطرا للتخلي عن جزء من راتبي وحقوق تعاقدية أخرى كنت قد كسبتها بالفعل من خلال عملي والرقم الذي تم تداوله غير دقيق".

وشدد "بالنسبة لي في الحياة والعمل هناك مبادئ لا يجب التنازل عنها أبدا، مثل احترام حقوق كل شخص، عدم الاعتراف بما تم كسبه وعدم تعويضه يعد بالنسبة لي أمرا غير مقبول ويتعارض مع القيم التي أؤمن بها كالعدالة والمهنية".

وواصل "أعلم أن مثل هذه الأمور لا يتم الحديث عنها غالبا بشكل علني، لكنني أرى أنه من حق الجماهير أن تعرف التفسير الحقيقي لما حدث، أنتم ومدينة إسطنبول ستبقون دائما في قلبي، وأتمنى لكم كل التوفيق اليوم وفي المستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "شكر خاص أيضا للمدرب وجهازه الفني الرائع أنا واثق من أنكم ستواصلون كتابة تاريخ جالاتاسراي، شكري العميق أيضا لجميع زملائي على اللحظات التي شاركناها، ولكل العاملين في مرافق التدريب".

الاقتراب من كومو

بحسب التقارير الإخبارية فإن النادي التركي حصل على تعويض قدره 5 ملايين يورو لقطع إعارة اللاعب الإسباني.

وكان جالاتاسراي قد استعار المهاجم في الشتاء الماضي لمدة موسم مقابل 6 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بـ 8 ملايين يورو وظل لمدة 6 أشهر فقط في تركيا.

ويقترب موراتا من الانضمام إلى كومو ليلعب تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس.

وفي حال إبرام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 32 عاما في الدوري الإيطالي بعدما انضم ليوفنتوس مرتين وميلان مرة واحدة.

وينتهي عقد موراتا مع ميلان في 2028.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.