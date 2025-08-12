قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قائمة فريقه التي ستخوض كأس السوبر الأوروبي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة توتنام في كأس السوبر الأوروبي غدا الأحد.

وتشهد القائمة استبعاد جيانلويجي دوناورما بسبب الخلاف مع الإدارة حول التجديد، بينما تواجد الحارس لوكاس تشوفالييه المنضم حديثا من ليل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز - نوهام كامارا - ويليان باتشو.

الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - ليي كانج إن - وارين زايري إيميري.

الهجوم: كفيتشا كفاراتسخليليا - جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي - برادلي باركولا - إبراهيم مباي.

ويشارك باريس سان جيرمان في كأس السبور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب توتنام بعد تتويجه بالدوري الأوروبي.