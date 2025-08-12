الشرق الأوسط: دوكوري ينضم لمعسكر نيوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن المالي دوكوري انضم لمعسكر نيوم بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر.

ومن المرجح أن يعلن نيوم عن الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

وأوضح التقرير أن دوكوري انضم لباقي الفريق في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وأضاف التقرير أن اللاعب المالي وقع لمدة موسمين مقبلين قادماً من إيفرتون الإنجليزي.

هذه هي الصفقة الأخيرة ضمن سلسلة صفقات أبرمها النادي الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي الممتاز.

إذ نجح في ضم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والحارس البولندي مارسين بولكا، والعاجي أمادو كوني، والفرنسيان سايمون بوابري وناثان زيزي.

وانتهى تعاقد دوكوري مع إيفرتون ورفض صاحب الـ 32 عاما تجديد تعاقده بحثا عن فرصة جديدة.

وسبق لدوكوري اللعب لأندية رين وواتفورد وغرناطة وإيفرتون.

ولعب دوكوري بقميص إيفرتون منذ صيف 2020 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وخاض لاعب الوسط المالي 278 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 36 هدفا وصنع 25 آخرين.

إيفرتون عبد الله دوكوري نيوم
