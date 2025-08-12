رومانو يكشف حقيقة رغبة تشيلسي في ضم دوناروما

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس حقيقة رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في الصيف الجاري.

وأفاد رومانو أن تشيلسي لم يدخل في مفاوضات مع الحارس الإيطالي.

وشدد رومانو على أن النادي الإنجليزي سعيد بحراسه ودوناروما ليس هدفا له.

أخبار متعلقة:
أليجري: كنا أفضل بـ 10 لاعبين ضد تشيلسي.. والخسارة ليست كارثية في ظهور مودريتش الأول.. تشيلسي يتفوق على ميلان برباعية وديا الدقيقة = 49 ألف يورو؟ بيرنلي يعلن ضم برويا من تشيلسي تشيلسي يبدأ مفاوضات ضم جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يحدد سعره

وكان تشيلسي قد أراد في وقت سابق قبل كأس العالم للأندية ضم مايك مينيان حارس مرمى ميلان أنه لم يبرم الصفقة لخلافات مالية مع النادي الإيطالي.

نهاية دوناروما؟

واستبعد لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حارس مرمى الفريق دوناروما من قائمة الفريق المستدعاه ضد توتنام.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه توتنام في المباراة التي ستجمعهما في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل على ملعب فريولي معقل فريق أودينيزي.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن المدرب الإسباني قرر استبعاد الحارس الإيطالي من قائمة الفريق.

وأفادت الصحيفة أن رحيل دوناروما من باريس سان جيرمان يقترب بعد تدهور العلاقات بينهما بسبب الخلاف بشأن تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان سدد 40 مليون يورو من أجل ضم الحارس البالغ من العمر 23 عاما.

وحصد شوفالييه جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي الموسم السابق.

يبدو أن نهاية جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان قد اقتربت بعد الانضمام الوشيك لشوفالييه.

كشف فابريس هوكينز صحفي راديو مونت كارلو عن نهاية فرص بقاء دوناروما مع ناديه.

وقال هوكينز إن باريس يبحث عن مخرج لدوناروما، بعد قرار المدرب لويس إنريكي بجعل لوكاس شوفالييه الحارس الأول للفريق.

وتم إبلاغ دوناروما بذلك الأمر، على أمل تسهيله لخروجه.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

ووفقا لـ "RMC" في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وأفاد RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

دوناروما تشيلسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون ديلي ميل: توتنام يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا
أخر الأخبار
السر في دوري الأبطال.. لماذا قرر بيريز فتح خزانة ريال مدريد في الميركاتو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: دوكوري ينضم لمعسكر نيوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة 27 دقيقة | ميركاتو
رومانو يكشف حقيقة رغبة تشيلسي في ضم دوناروما 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – خبر في الجول.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب أمين لتجديد عقده 57 دقيقة | كرة سلة
فالفيردي يؤكد جاهزيته لافتتاح الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أثليتك: نيوكاسل يتفاوض مع أستون فيلا بشأن نجمه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511056/رومانو-يكشف-حقيقة-رغبة-تشيلسي-في-ضم-دوناروما