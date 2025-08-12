تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 13:01

كتب : FilGoal

كارلوس باليبا - برايتون

رفض نادي برايتون عرضا من نظيره مانشستر يونايتد للتعاقد مع كارلوس باليبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ستاندارد فإن برايتون رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم اللاعب الكاميروني.

وأفادت الصحيفة أن برايتون يريد مبلغا يتخطى الـ 100 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
باللون الأسود.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثالث للموسم الجديد جيوكيريس افتتاح التسجيل.. أرسنال يتفوق على بلباو بثلاثية قبل لقاء مانشستر يونايتد تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد.. وتوجنا ببطولتين بدونه عودة دي خيا إلى أولد ترافورد.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فيورنتينا وديا

وكانت شبكة ذا أثلتيك قد أوضحت في وقت سابق أن برايتون يريد الاحتفاظ بلاعب الوسط لمدة موسم آخر.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 2028 مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وكان برايتون قد تعاقد مع باليبا قادما من ليل مقابل 27 مليون يورو في صيف 2023.

وضم برايتون اللاعب وقتها لتعويض رحيل الإكوادوري مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي.

وانتقل كايسيدو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون بمبلغ 115 مليون جنية إسترليني، وهو ما جعل النادي الفرنسي يطمع في مضاعفة المبلغ الذي تقدم به برايتون لشراء اللاعب في البداية.

وانضم باليبا إلى ليل من إحدى الأكاديميات الكاميرونية لكرة القدم.

تعاقدات مانشستر يونايتد

أبرم نادي مانشستر يونايتد 4 صفقات جديدة خلال الصيف الجاري مقابل 229 مليون يورو.

وضم يونايتد دييجو ليون قادما من سيرو بورتينيو مقابل 4 ملايين يورو وماتيوس كونيا من ولفرهامبتون بـ 74 مليون يورو.

وأيضا براين مبومو من برينتفورد بـ 75 مليون يورو، والصفقة الأحدث بنيامين سيسكو من لايبزج مقابل 76 مليون يورو.

كارلوس باليبا مانشستر يونايتد برايتون
نرشح لكم
قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي رومانو يكشف حقيقة رغبة تشيلسي في ضم دوناروما ديلي ميل: توتنام يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا
أخر الأخبار
السر في دوري الأبطال.. لماذا قرر بيريز فتح خزانة ريال مدريد في الميركاتو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: دوكوري ينضم لمعسكر نيوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة 26 دقيقة | ميركاتو
رومانو يكشف حقيقة رغبة تشيلسي في ضم دوناروما 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – خبر في الجول.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب أمين لتجديد عقده 56 دقيقة | كرة سلة
فالفيردي يؤكد جاهزيته لافتتاح الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أثليتك: نيوكاسل يتفاوض مع أستون فيلا بشأن نجمه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511055/ذا-أثلتيك-مانشستر-يونايتد-يدخل-في-مفاوضات-لضم-باليبا-وموقف-برايتون