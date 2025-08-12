تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون

رفض نادي برايتون عرضا من نظيره مانشستر يونايتد للتعاقد مع كارلوس باليبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ستاندارد فإن برايتون رفض العرض الأول من مانشستر يونايتد لضم اللاعب الكاميروني.

وأفادت الصحيفة أن برايتون يريد مبلغا يتخطى الـ 100 مليون جنيه إسترليني.

وكانت شبكة ذا أثلتيك قد أوضحت في وقت سابق أن برايتون يريد الاحتفاظ بلاعب الوسط لمدة موسم آخر.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 2028 مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وكان برايتون قد تعاقد مع باليبا قادما من ليل مقابل 27 مليون يورو في صيف 2023.

وضم برايتون اللاعب وقتها لتعويض رحيل الإكوادوري مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي.

وانتقل كايسيدو إلى تشيلسي قادمًا من برايتون بمبلغ 115 مليون جنية إسترليني، وهو ما جعل النادي الفرنسي يطمع في مضاعفة المبلغ الذي تقدم به برايتون لشراء اللاعب في البداية.

وانضم باليبا إلى ليل من إحدى الأكاديميات الكاميرونية لكرة القدم.

تعاقدات مانشستر يونايتد

أبرم نادي مانشستر يونايتد 4 صفقات جديدة خلال الصيف الجاري مقابل 229 مليون يورو.

وضم يونايتد دييجو ليون قادما من سيرو بورتينيو مقابل 4 ملايين يورو وماتيوس كونيا من ولفرهامبتون بـ 74 مليون يورو.

وأيضا براين مبومو من برينتفورد بـ 75 مليون يورو، والصفقة الأحدث بنيامين سيسكو من لايبزج مقابل 76 مليون يورو.