سلة – خبر في الجول.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب أمين لتجديد عقده

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 12:50

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع إيهاب أمين لاعب كرة السلة على تجديد عقده.

وانتهى تعاقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم المنقضي بعدما جدد من قبل لمدة 3 مواسم في 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي توصل لاتفاق مع إيهاب أمين على تجديد عقده لمدة 3 مواسم.

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق على لسان إيهاب أمين أن اللاعب ينفي الشائعات المثارة بشأن طلباته خلال مفاوضات التجديد مع الأهلي.

وأشارت القناة إلى اعتراف إيهاب أمين لوجود خلافات في بعض البنود لكن عكس المثار.

وشدد اللاعب على رغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي بسبب الجماهيرية التي يتمتع بها والشعبية التي تلقاها بعد انضمامه للفريق.

بينما كشفت قناة الأهلي عن تدخل من محمود الخطيب رئيس النادي الذي طلب الحصول على كافة طلبات إيهاب أمين مكتوبة.

ويقضي إيهاب أمين موسمه السادس مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب مع الأهلي بعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة لبطولة الدوري الإفريقي BAL والبطولة العربية للأندية.

إيهاب أمين الأهلي كرة سلة
