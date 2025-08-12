فالفيردي يؤكد جاهزيته لافتتاح الدوري الإسباني

أكد فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد جاهزيته لمباراة فريقه الافتتاحية لموسم الدوري الإسباني.

فاللاعب لن يشارك في ودية فريقه ضد تيرول النمساوي يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

وقال فالفيردي للجماهير أثناء دخول مدينة ريال مدريد الرياضية صباح الثلاثاء: "هل سألعب ضد أوساسونا؟ نعم، بالتأكيد".

يبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة أوساسونا.

وذكرت إذاعة كوبي أن فالفيردي سيغيب عن لقاء تيرول الودي بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

وتشهد المباراة غياب جود بيلينجهام الذي خضع لعملية جراحية في الكتف.

بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن النادي الإسباني مدة غياب كامافينجا أو فالفيردي.

المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق الملكي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.