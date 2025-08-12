أثليتك: نيوكاسل يتفاوض مع أستون فيلا بشأن نجمه
الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 12:23
كتب : FilGoal
بدأ نيوكاسل يونايتد مفاوضاته مع أستون فيلا بشأن ضم جاكوب رامسي هذا الصيف، وفقا لشبكة ذا أثليتك.
جاكوب رامسي
النادي : أستون فيلا
وأوضح التقرير أن وست هام يونايتد أيضًا مهتم باللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، لكن يبدو أن نيوكاسل يونايتد هو الخيار المفضل.
وأضاف التقرير أن إيدي هاو مدرب نيوكاس لمن أشد المعجبين برامسي.
ولفت التقرير إلى أن أستون فيلا حاول أكثر من مرة تمديد عقد جاكوب لكنه لم يتوصل لاتفاق، لذا من الممكن بيعه.
وينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا وقتها.
وكان نيوكاسل قد حاول في يناير 2024 التعاقد مع رامسي لكن الصفقة لم تتم.
ولم يحظ رامسي بثقة المدرب أوناي إيمري، إذ بدأ 19 مباراة في الدوري خلال موسم 2024-25 من أصل 38.
ولعب 29 مباراة في مختلف المسابقات.
نرشح لكم
بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر مازن ياسر من الجونة إلى زد الآن يمكن انضمامه.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ماستانتونو تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل تقارير: ليفربول يحسم صفقة مدافع بارما خلال 24 ساعة كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر