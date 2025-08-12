ديلي ميل: توتنام يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي

دخل نادي توتنام في مفاوضات مع نظيره كريستال بالاس للتعاقد مع إبيريتشي إيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب الصحيفة فإن الشرط الجزائي في عقد إيزي يبلغ 68 جنيه إسترليني.

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

إصابة ماديسون

أعلن نادي توتنام يوم الخميس إصابة لاعبه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب ماديسون خلال تعادل توتنام مع نيوكاسل يونايتد وديا بكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر للخروج من الملعب.

وتعاقد توتنام مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.