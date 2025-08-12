ديلي ميل: توتنام يدخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 12:11

كتب : FilGoal

إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس

دخل نادي توتنام في مفاوضات مع نظيره كريستال بالاس للتعاقد مع إبيريتشي إيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن توتنام دخل في مفاوضات مع كريستال بالاس لضم إيزي لتعويض جيمس ماديسون المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب الصحيفة فإن الشرط الجزائي في عقد إيزي يبلغ 68 جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
رومانو: توتنام يرسل عرضه الأول لضم سافينيو.. ورد مانشستر سيتي نهاية العلاقات؟ ليكيب: استبعاد دوناروما من قائمة سان جيرمان ضد توتنام ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو

وينتهي تعاقد اللاعب الإنجليزي مع كريستال بالاس في صيف 2027.

وكان كريستال بالاس قد تعاقد مع إيزي قادما من كوينز بارك رينجرز في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو.

وتوج إيزي مع كريستال بالاس بكأس درع المجتمع ضد ليفربول بركلات الترجيح.

ولعب إيزي في الموسم الماضي مع كريستال بالاس 43 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 11 آخرين.

إصابة ماديسون

أعلن نادي توتنام يوم الخميس إصابة لاعبه جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب ماديسون خلال تعادل توتنام مع نيوكاسل يونايتد وديا بكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية في الدقيقة 86 واضطر للخروج من الملعب.

وتعاقد توتنام مع لاعب الوسط في صيف 2023 قادما من ليستر سيتي مقابل 46 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 2028.

ولعب ماديسون الموسم الماضي 45 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

وإجمالا لعب مع توتنام 75 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 21.

إبيريتشي إيزي توتنام كريستال بالاس ميركاتو
نرشح لكم
الشرق الأوسط: دوكوري ينضم لمعسكر نيوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة أثليتك: نيوكاسل يتفاوض مع أستون فيلا بشأن نجمه أثليتك: إيزاك لن يلعب لنيوكاسل مجددا حتى لو انتهت فترة الانتقالات دون رحيله سان جيرمان يعلن ضم مدافع بورنموث النصر يقترب من ضم مدافع الاتفاق رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان نيوكاسل يكمل صفقة تشاو من ميلان بعد اجتيازه الكشف الطبي
أخر الأخبار
السر في دوري الأبطال.. لماذا قرر بيريز فتح خزانة ريال مدريد في الميركاتو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة سان جيرمان - استبعاد دوناروما.. وتواجد شوفالييه لمواجهة توتنام بكأس السوبر الأوروبي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: دوكوري ينضم لمعسكر نيوم قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة 26 دقيقة | ميركاتو
رومانو يكشف حقيقة رغبة تشيلسي في ضم دوناروما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: برايتون يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم باليبا.. ويطلب أكثر من 100 مليون 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – خبر في الجول.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب أمين لتجديد عقده 56 دقيقة | كرة سلة
فالفيردي يؤكد جاهزيته لافتتاح الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أثليتك: نيوكاسل يتفاوض مع أستون فيلا بشأن نجمه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511051/ديلي-ميل-توتنام-يدخل-في-مفاوضات-مع-كريستال-بالاس-لضم-إيزي