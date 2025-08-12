سان جيرمان يعلن ضم مدافع بورنموث

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

إيليا زابارني - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء ضم إيليا زابارني قادما من بورنموث.

واجتاز اللاعب الأوكراني الكشف الطبي ثم انضم إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع زابارني على عقد يربطه بالفريق الباريسي حتى 2030.

ولم يعلن سان جيرمان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة ذكرت أنها تمت مقابل 63 مليون يورو.

وقدم بورنموث الشكر للاعبه الأوكراني على ما قدمه مع الفريق.

A graphic that says THANK YOU ILLIA ZABARNYI FROM EVERYONE AT AFC BOURNEMOUTH.

زابارني هو ثالث لاعب من خط دفاع بورنموث يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد، وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

وحصل باريس سان جيرمان على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة في النهائي من تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

إيليا زابارني باريس سان جيرمان بورنموث
