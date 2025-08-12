النصر يقترب من ضم مدافع الاتفاق

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن النصر نال موافقة نادي الاتفاق المبدئية على بيع راضي العتيبي.

وأبلغت إدارة الاتفاق نظيرتها في النصر بالمبلغ المطلوب مقابل التخلي عن العتيبي، البالغ من العمر 25 عامًا.

وتسير المفاوضات دون عوائق بين الطرفين، وفقا للتقرير.

في سياقٍ متصلٍ، هناك مفاوضات أخرى تجري بين الناديين حول المدافع عبد الله مادو البالغ من العمر 32 عامًا.

ويرغب النصر في شراء عقد مادو.

وتبقَّى موسمان على نهاية عقد العتيبي مع الاتفاق، مقارنةً بثلاثة مواسمَ في عقد مادو.

وضمن نافذة الانتقالات الجارية، دعم النصر فريقه، بأربعة صفقات حتى الآن.

إذ ضم المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، والمدافع نادر الشراري، وعبد الملك الجابر، لاعب الوسط.

