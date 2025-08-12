مواعيد مباريات الثلاثاء 12 أغسطس.. منتخب ناشئين اليد ضد الدنمارك وأمم إفريقيا للسلة

ينتظر منتخب مصر للناشئين في كرة اليد مواجهة قوية ضد منافسه الدنمارك في الدوري الرئيسي.

وعلى الجانب الآخر يفتتح منتخب مصر لكرة السلة مبارياته في كأس الأمم الإفريقية أمام مالي.

ويواجه المدير الفني المصري حسام بدري الذي يقود أهلي طرابلس الليبي خصمه الهلال في الجولة الأخيرة من الدورة السداسية التي تقام في ميلانو.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العالم للشباب لكرة اليد

مصر × الدنمارك.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قنوات أون سبورت.

كأس أمم إفريقيا لكرة السلة

مالي × مصر.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة على قناة بي إن سبورتس 9.

كرة قدم - مباريات ودية

ريال مدريد × تيرول.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.