كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله

أعلن يوسف شحاتة لاعب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة ومنتخب مصر اعتزاله اللعبة في سن الـ29 عاما.

وكتب يوسف شحاتة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

"منذ 6 سنوات ارتديت حذاء اللعب في مصر دون أن أعلم إلى أين ستأخذني هذه اللعبة، لقد منحتني أكثر مما كنت أتخيل، إخوة مدى الحياة، ومعارك لن أنساها أبدًا، وذكريات سأحملها معي إلى الأبد. الحمد لله على كل لحظة، وكل إصابة، وكل فوز، وكل خسارة كلها كانت جزءًا من القصة".

"من نادي سبورتنج إلى نادي الاتحاد السكندري، وشرف ارتداء قميص المنتخب الوطني، أنا فخور بكل ما حققناه معًا بطولات، وكؤوس، ودوري الـBAL، والنضال من أجل التأهل للأولمبياد".

"كان هذا أصعب قرار في حياتي، لكن حان الوقت لأبتعد عن الملعب كلاعب. القميص يُخلع، لكن الحب لكرة السلة يزداد. الآن، حان وقت العطاء بناء اللاعبين وصقل العقول".

"شكرًا لزملائي، ومدربيّ، وجمهوري، وعائلتي على حبكم ودعمكم الثابت. لقد جعلتم كل ثانية تستحق العناء".

"مع الحب والامتنان".

وبدأ يوسف شحاتة مسيرته مع كرة السلة في دوري الجامعات الأمريكية قبل أن يعود إلى مصر وينضم إلى نادي سبورتنج ثم مع الاتحاد السكندري.

ومع زعيم الثغر فاز يوسف شحاتة بالكثير من البطولات منها الدوري المصري، وآخرها كأس مصر الموسم الماضي.

كما شارك مع منتخب مصر لكرة السلة في عدة بطولات منها بطولة الأفروباسكت عام 2021.