منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

خاض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه تدريبه الأول في المغرب، وذلك استعدادا لمواجهة المغرب وديا.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد المغرب وديا مباراتين ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

أخبار متعلقة:
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة وزارة الرياضة تعلن خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين في كل الاتحادات لكشف المخدرات مران الزمالك – مشاركة جوان ألفينا لأول مرة في التدريبات

ويلعب منتخب مصر ضد المغرب مباراتين الأولى يوم الأربعاء المقبل 13 أغسطس، والثانية يوم الجمعة 15 من الشهر ذاته.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سلا المغربية وبها يخوض معسكره استعدادا لمواجهتي المغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي

الدفاع: أحمد عابدين – محمد عوض – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – معاذ عطية – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – حامد عبد الله – أحمد شرف – ياسين عاطف – علي إيهاب – عمر خضر

الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه المغرب
نرشح لكم
اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش خطة إعداد طولان لكأس العرب أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمواجهتي المغرب خبر في الجول - الاتفاق بين منتخب مصر ورابطة الأندية على موعد معسكر أمم إفريقيا خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر تصفيات كأس العالم - استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر ضد إثيوبيا منتخب الشباب يخوض وديتين ضد المغرب استعدادا لـ كأس العالم أسامة نبيه: ودية الأهلي مفيدة لمنتخب الشباب بهدف جراديشار.. الأهلي يهزم منتخب الشباب وديا
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله 2 ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس 2 ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ 2 ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 3 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 4 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511042/منتخب-مصر-للشباب-يخوض-مرانه-الأول-في-المغرب-استعدادا-لمواجهة-أسود-الأطلس