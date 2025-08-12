منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس

خاض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه تدريبه الأول في المغرب، وذلك استعدادا لمواجهة المغرب وديا.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضد المغرب وديا مباراتين ضمن الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للشباب في تشيلي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

ويلعب منتخب مصر ضد المغرب مباراتين الأولى يوم الأربعاء المقبل 13 أغسطس، والثانية يوم الجمعة 15 من الشهر ذاته.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سلا المغربية وبها يخوض معسكره استعدادا لمواجهتي المغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي

الدفاع: أحمد عابدين – محمد عوض – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – معاذ عطية – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – حامد عبد الله – أحمد شرف – ياسين عاطف – علي إيهاب – عمر خضر

الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير