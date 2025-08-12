المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 - 00:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

شعار الدوري المصري 2025

انطلقت النسخة الجديدة للدوري المصري لموسم 2025/2026.

نسخة تشهد تواجد عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين غير المصريين.

وجمع لكم FilGoal.com قائمة مفصلة بعدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري وتفاصيل جنسيات جميع اللاعبين.

أخبار متعلقة:
"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي التشكيل - أوناجم يقود كهرباء الإسماعيلية في أول لقاء بالدوري المصري.. ونور السيد أساسي مع الجونة بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة

ويتواجد بالقائمة اللاعبون الفلسطينيون على الرغم من اعتبارهم كلاعبين محليين ولكن تم وضعها باعتبارها جنسية غير مصرية من أجل حصر اللاعبين غير المصريين.

ويبلغ عدد اللاعبين أصحاب الجنسيات الأخرى في الدوري المصري هذا الموسم 111 لاعبا.

نيجيريا هي الدولة الأكثر تمثيلا من اللاعبين غير المصريين في الدوري المصري بعدد 21 لاعبا ويليها المغرب بـ 13 لاعبا ثم تونس ب 9 لاعبين.

قارة إفريقيا بكل تأكيد هي الأكثر تمثيلا في الدوري المصري من غير المصريين بعدد 97 لاعبا ويليها قارة آسيا 7 لاعبين.

ويتواجد بالدوري المصري لاعبين من 4 قارات مختلفة وهي إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وجاءت قائمة أصحاب اللاعبين غير المصريين بالكامل كالتالي:

المغرب: 13

مالي: 1

تونس: 9

سلوفينيا: 1

بوركينا فاسو: 4

البرازيل: 2

الكونغو الديمقراطية: 3

فلسطين: 6

فرنسا: 1

رواندا: 1

الجزائر: 3

غانا: 7

توجو: 2

غينيا: 3

نيجيريا: 21

جنوب إفريقيا: 1

الكاميرون: 2

إنجلترا: 1

سيراليون: 3

موريتانيا: 2

جامبيا: 2

إثيوبيا: 2

بنين: 2

كوت ديفوار: 4

السنغال: 3

تنزانيا: 2

الجابون: 1

الأردن: 1

أنجولا: 2

مدغشقر: 1

هولندا: 2

أوغندا: 2

إريتريا: 1

97 لاعبا من قارة إفريقيا

7 لاعبين من قارة آسيا

لاعبان من قارة أمريكا الجنوبية

5 لاعبين من قارة أوروبا

الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - بتروجت يتراجع عن ضم النيجري أوتشي بسبب الكشف الطبي "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي مران الزمالك – مشاركة جوان ألفينا لأول مرة في التدريبات الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير وزارة الرياضة تنفي لـ في الجول مخاطبة الأهلي بسبب راتب كولر أوسكار يجتمع مع حكام الجولة الأولى لتقييم قراراتهم التحكيمية تنفيذا لقرار اتحاد الكرة.. الأهلي يحصل على كارنيهات الموسم الجديد لجهازه الفني السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله 2 ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس 2 ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ 2 ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 3 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 4 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511040/المحترفون-الأجانب-في-الدوري-المصري-نيجيريا-الأكثر-تمثيلا-و4-قارات-مختلفة