المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة

انطلقت النسخة الجديدة للدوري المصري لموسم 2025/2026.

نسخة تشهد تواجد عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين غير المصريين.

وجمع لكم FilGoal.com قائمة مفصلة بعدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري وتفاصيل جنسيات جميع اللاعبين.

ويتواجد بالقائمة اللاعبون الفلسطينيون على الرغم من اعتبارهم كلاعبين محليين ولكن تم وضعها باعتبارها جنسية غير مصرية من أجل حصر اللاعبين غير المصريين.

ويبلغ عدد اللاعبين أصحاب الجنسيات الأخرى في الدوري المصري هذا الموسم 111 لاعبا.

نيجيريا هي الدولة الأكثر تمثيلا من اللاعبين غير المصريين في الدوري المصري بعدد 21 لاعبا ويليها المغرب بـ 13 لاعبا ثم تونس ب 9 لاعبين.

قارة إفريقيا بكل تأكيد هي الأكثر تمثيلا في الدوري المصري من غير المصريين بعدد 97 لاعبا ويليها قارة آسيا 7 لاعبين.

ويتواجد بالدوري المصري لاعبين من 4 قارات مختلفة وهي إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وجاءت قائمة أصحاب اللاعبين غير المصريين بالكامل كالتالي:

المغرب: 13

مالي: 1

تونس: 9

سلوفينيا: 1

بوركينا فاسو: 4

البرازيل: 2

الكونغو الديمقراطية: 3

فلسطين: 6

فرنسا: 1

رواندا: 1

الجزائر: 3

غانا: 7

توجو: 2

غينيا: 3

نيجيريا: 21

جنوب إفريقيا: 1

الكاميرون: 2

إنجلترا: 1

سيراليون: 3

موريتانيا: 2

جامبيا: 2

إثيوبيا: 2

بنين: 2

كوت ديفوار: 4

السنغال: 3

تنزانيا: 2

الجابون: 1

الأردن: 1

أنجولا: 2

مدغشقر: 1

هولندا: 2

أوغندا: 2

إريتريا: 1

97 لاعبا من قارة إفريقيا

7 لاعبين من قارة آسيا

لاعبان من قارة أمريكا الجنوبية

5 لاعبين من قارة أوروبا