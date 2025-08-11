رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

جاك جريليش - مانشستر سيتي وأرسنال

أتم جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإنجليزي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

وأفاد رومانو أن عقد الإعارة يتضمن بندا لأحقية الشراء لإيفرتون مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

جريليش أصبح خارج حسابات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي منذ استبعاده من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية بداية هذا الصيف.

ويسعى جريليش للحصول على دقائق لعب أكثر في الموسم الذي يسبق كأس العالم 2026 لضمان التواجد مع المنتخب الإنجليزي في المونديال.

ويرتبط اللاعب بعقد حتى عام 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 300 ألف جنيه استيرليني.

وشارك اللاعب مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي في 32 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5.

جاك جريليش إيفرتون ميركاتو مانشستر سيتي
