تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

إيليا زابارني مدافع بورنموث

اجتاز إيليا زابارني لاعب بورنموث الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب RMC فإن اللاعب الأوكراني تخطى الكشف الطبي بنجاح وسيوقع على عقود انضمامه للنادي الفرنسي.

ووفقا لبن جاكوبز صحفي موقع "جيف مي سبورت" في وقت سابق فإن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئي مع بورنموث لضم الأوكراني إيليا زابارني مقابل 63 مليون يورو.

وفي حالة رحيل زابارني عن بورنموث سيكون ثالث لاعب من خط الدفاع يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد، وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

وحصل باريس سان جيرمان على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة في النهائي من تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

