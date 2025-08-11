كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

سونيا بيرموديز مدربة منتخب إسبانيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين سونيا بيرموديز في منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية.

وقرر الاتحاد الإسباني عدم تجديد تعاقد مونتسي تومي مدربه المنتخب الحالية والتي ينتهي تعاقدها بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وذلك بعد خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات "يورو 2025" أمام إنجلترا.

أخبار متعلقة:
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا نيوكاسل يكمل صفقة تشاو من ميلان بعد اجتيازه الكشف الطبي خيمينيز: مودريتش يحفزنا.. وأليجري مدرب يوحد الفريق

وكانت سونيا بيرموديز لاعبة سابقة في منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات، ولعبت معه 63 مباراة دولية وسجلت 35 هدفا.

ومثلت عدة أندية منها برشلونة وليفانتي وأتلتيكو مدريد.

ويحمل منتخب إسبانيا للكرة النسائية لقب كأس العالم في نسخته الماضية، كما يضم أفضل لاعبة في العالم وهي أيتانا بونماتي.

إسبانيا لكرة القدم سيدات
نرشح لكم
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو "أول محجبة و4 قارات".. سبورت ميدياسيت تكشف أرقاما فريدة بعد انتقال مريم متولي للدوري الإيطالي كرة طائرة – كما انفرد في الجول.. نادي بوستو الإيطالي يضم مريم متولي من الزمالك كرة سلة – بصافرة مصرية.. منتخب نيجيريا يحصد لقب الأفروباسكت للسيدات بالفوز على مالي لا جديد.. تتويج سيدات البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعد مباراة ماراثونية كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للشابات يحصد اللقب الثاني في دوري أمم إفريقيا
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 2 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511037/كرة-نسائية-بعد-خسارة-يورو-2025-إقالة-مدربة-إسبانيا-والكشف-عن-بديلها