كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها
الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 22:50
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين سونيا بيرموديز في منصب المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية.
وقرر الاتحاد الإسباني عدم تجديد تعاقد مونتسي تومي مدربه المنتخب الحالية والتي ينتهي تعاقدها بنهاية شهر أغسطس الجاري.
وذلك بعد خسارة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات "يورو 2025" أمام إنجلترا.
وكانت سونيا بيرموديز لاعبة سابقة في منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات، ولعبت معه 63 مباراة دولية وسجلت 35 هدفا.
ومثلت عدة أندية منها برشلونة وليفانتي وأتلتيكو مدريد.
ويحمل منتخب إسبانيا للكرة النسائية لقب كأس العالم في نسخته الماضية، كما يضم أفضل لاعبة في العالم وهي أيتانا بونماتي.
