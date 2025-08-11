يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا

أعلن نادي جالاتاسراي قطع إعارة ألفارو موراتا وعودته لميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن النادي التركي حصل على تعويض قدره 5 ملايين يورو لقطع إعارة اللاعب الإسباني.

وكان جالاتاسراي قد استعار المهاجم في الشتاء الماضي لمدة موسم مقابل 6 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بـ 8 ملايين يورو وظل لمدة 6 أشهر فقط في تركيا.

Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Morata! 💛❤️ Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/JPXi5mwvXA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2025

ويقترب موراتا من الانضمام إلى كومو ليلعب تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس.

وفي حال إبرام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 32 عاما في الدوري الإيطالي بعدما انضم ليوفنتوس مرتين وميلان مرة واحدة.

وينتهي عقد موراتا مع ميلان في 2028.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.