يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا يحتفل بهدفه في ريال مدريد

أعلن نادي جالاتاسراي قطع إعارة ألفارو موراتا وعودته لميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن النادي التركي حصل على تعويض قدره 5 ملايين يورو لقطع إعارة اللاعب الإسباني.

وكان جالاتاسراي قد استعار المهاجم في الشتاء الماضي لمدة موسم مقابل 6 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بـ 8 ملايين يورو وظل لمدة 6 أشهر فقط في تركيا.

أخبار متعلقة:
تقرير: كومو يتوصل لاتفاق مع ميلان من أجل ضم موراتا تقرير: ميلان يقترب من الاتفاق مع جالاتاسراي على قطع إعارة موراتا.. وكومو ينتظر التجربة الثالثة في إيطاليا؟ رومانو: كومو يقترب من ضم موراتا رومانو: كومو في مفاوضات متقدمة مع ألفارو موراتا

ويقترب موراتا من الانضمام إلى كومو ليلعب تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس.

وفي حال إبرام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الثالثة للاعب البالغ من العمر 32 عاما في الدوري الإيطالي بعدما انضم ليوفنتوس مرتين وميلان مرة واحدة.

وينتهي عقد موراتا مع ميلان في 2028.

وإجمالا، لعب موراتا الموسم الماضي 41 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 5 آخرين وذلك بعدما قضى النصف الأول من الموسم مع الروسونيري والنصف الآخر مع جالاتاسراي.

ويقود الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وأنهى الدوري الإيطالي الموسم الماضي في المركز العاشر.

ألفارو موراتا جالاتاسراي ميلان كومو
نرشح لكم
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها نيوكاسل يكمل صفقة تشاو من ميلان بعد اجتيازه الكشف الطبي خيمينيز: مودريتش يحفزنا.. وأليجري مدرب يوحد الفريق فوتبول إيطاليا: نابولي يدرس إعادة إلماس تقرير: ميلان يهتم بضم لوكاس بيتون من فاسكو دا جاما
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 2 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511036/يقترب-من-كومو-جالاتاسراي-يعلن-قطع-إعارة-موراتا