خبر في الجول - بتروجت يتراجع عن ضم النيجري أوتشي بسبب الكشف الطبي

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 22:33

كتب : عمرو نبيل

تراجع بتروجت عن ضم المهاجم النيجيري أوتشي سباستين.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب فشل في اجتياز الكشف الطبي برفقة بتروجت مما أدى لتراجع النادي عن ضمه.

وكان بتروجت قد توصل لاتفاق على ضم اللاعب لمدة 4 مواسم.

وكانت آخر محطات أوتشي مع نادي أكوا يونايتد النيجيري والذي انضم إليه في يناير الماضي.

وترك أوتشي فريقه النيجيري بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وسبق وأن لعب أوتشي ضمن صفوف فريق كانو بيلارز النيجيري.

كما لعب خارج إفريقيا لأندية ستابيك النرويجي وأوستيرسوند السويدي وسينديربيو الألباني.

ويلعب أوتشي -25 عاما- في مركز الهجوم.

واختتم بتروجت موسمه الماضي من الدوري في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويستهل بتروجت مشواره بمواجهة الإسماعيلي يوم 9 أغسطس الجاري في انطلاق الدوري.

