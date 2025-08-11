خيمينيز: مودريتش يحفزنا.. وأليجري مدرب يوحد الفريق

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

سانتياجو خيمينيز - ميلان

مدح سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان زميله في الفريق لوكا مودريتش المنضم حديثا من ريال مدريد.

وقال اللاعب المكسيكي عبر سكاي سبورتس: "مودريتش فاز بالعديد من الألقاب، وجوده بالتأكيد سيحفزنا".

وأضاف "هناك أجواء مختلفة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية".

أخبار متعلقة:
تقرير: ميلان يهتم بضم لوكاس بيتون من فاسكو دا جاما لاجازيتا: ميلان يمنح هويلوند مهلة أخيرة.. ويختار بديلين لتعويض تشاو.. سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مع جنوى لضم دي فينتر ماليك تشاو: تعلمت الكثير في ميلان خلال 3 مواسم.. ومستعد للدوري الإنجليزي

وتابع "ماسيميليانو أليجري مدريد يوحد الفريق حقا، ويعمل بكثافة كبيرة، كنت متأكدا من اليوم الأول في التدريبات أن هذا سيكون موسما رائعا".

وأنهى حديثه قائلا: "القلق من المنافسة بضم مهاجم جديد؟ لا، على العكس تماما كلما زادت المنافسة، تحسنا جميعا، سأعمل بجد لتسجيل الكثير من الأهداف".

وتعاقد ميلان مع المهاجم قادما من فينورد مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين كحوافز في الشتاء الماضي.

ويمتد عقد المهاجم مع ميلان لمدة 3 سنوات ونصف ويوجد خيار تمديده لموسم إضافي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 19 مباراة مع ميلان في النصف الثاني من الموسم السابق وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

سانتياجو خيمينيز ميلان أليجري مودريتش
نرشح لكم
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا نيوكاسل يكمل صفقة تشاو من ميلان بعد اجتيازه الكشف الطبي فوتبول إيطاليا: نابولي يدرس إعادة إلماس تقرير: ميلان يهتم بضم لوكاس بيتون من فاسكو دا جاما
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 2 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511033/خيمينيز-مودريتش-يحفزنا-وأليجري-مدرب-يوحد-الفريق