خيمينيز: مودريتش يحفزنا.. وأليجري مدرب يوحد الفريق

مدح سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان زميله في الفريق لوكا مودريتش المنضم حديثا من ريال مدريد.

وقال اللاعب المكسيكي عبر سكاي سبورتس: "مودريتش فاز بالعديد من الألقاب، وجوده بالتأكيد سيحفزنا".

وأضاف "هناك أجواء مختلفة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية".

وتابع "ماسيميليانو أليجري مدريد يوحد الفريق حقا، ويعمل بكثافة كبيرة، كنت متأكدا من اليوم الأول في التدريبات أن هذا سيكون موسما رائعا".

وأنهى حديثه قائلا: "القلق من المنافسة بضم مهاجم جديد؟ لا، على العكس تماما كلما زادت المنافسة، تحسنا جميعا، سأعمل بجد لتسجيل الكثير من الأهداف".

وتعاقد ميلان مع المهاجم قادما من فينورد مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين كحوافز في الشتاء الماضي.

ويمتد عقد المهاجم مع ميلان لمدة 3 سنوات ونصف ويوجد خيار تمديده لموسم إضافي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 19 مباراة مع ميلان في النصف الثاني من الموسم السابق وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.