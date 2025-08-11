وزارة الرياضة تعلن خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين في كل الاتحادات لكشف المخدرات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة خضوع جميع اللاعبين والمسؤولين في كل الاتحادات والألعاب الرياضة لتحليل كشف المنشطات.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .

وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان، من أجل الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

على أن يكون تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح أو التجديد لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأعضاء اللجان الإشرافية أو التنظيمية التابعة للوزارة.

ليكون بذلك تحليل الكشف عن المنشاط أمر أساسي لكل الرياضيين في المنظومة الرياضية سواء لاعبين أو مسؤولين.