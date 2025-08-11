بعد ضم نونيز.. أبولا: إنزاجي يبلغ ميتروفيتش بعدم الحاجة له

أبلغ سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش بعدم الحاجة له ويمكنه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أليكساندر ميتروفيتش النادي : الهلال الهلال

وبحسب صحيفة أبولا البرتغالية فإن إنزاجي أبلغ ميتروفيتش بعدم الحاجة له.

ووفقا للصحيفة فإن الهلال لا يواجه مشكلة مادية في فسخ عقد الصربي الذي يمتد لمدة موسم مقابل منحه راتبه كاملا 25 مليون يورو.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النهاية على يد نونيز

وأعلن الهلال في وقت سابق تعاقده مع داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال الصيف الحالي.

وذكرت التقارير أن نونيز سينضم إلى الهلال مقابل 53 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لليفربول.

ويمتد تعاقد نونيز مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن نونيز سيحصل على راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 15 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف النادي في فيديو تقديم المهاجم الأوروجوياني: "النمر لونه أزرق".

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.