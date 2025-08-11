فوتبول إيطاليا: نابولي يدرس إعادة إلماس

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 21:40

كتب : FilGoal

إيلف إلماس - نابولي

يدرس نادي نابولي التعاقد مجددا مع إليف إلماس من لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن نابولي يفكر في ضم اللاعب المقدوني الشمالي مجددا بعد تعثر انتقاله إلى تورينو.

وأفاد الموقع أن لايبزج رفض إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مرة أخرى.

وشدد الموقع على أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي يريد لاعبا صاحب هذه الصفات.

وكان لايبزج قد تعاقد مع لاعب الوسط مقابل 24 مليون يورو في شتاء 2024.

وقضى إلماس النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تورينو.

وسجل إلماس 4 أهداف في 13 مباراة لعبها مع تورينو.

وينتهي عقد إلماس مع لايبزج في 2028.

تعاقدات نابولي

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

