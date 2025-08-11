تقرير: ميلان يهتم بضم لوكاس بيتون من فاسكو دا جاما

أظهر نادي ميلان اهتماما بالتعاقد مع لوكاس بيتون لاعب فاسكو دا جاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإن ميلان أظهر اهتماما بضم بيتون الظهير الأيسر لفاسكو دا جاما.

وأفاد الموقع أن الصفقة ستكلف ميلان من 5 إلى 7 ملايين يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2028.

وكان فاسكو دا جاما قد تعاقد مع بيتون مقابل 3 ملايين يورو قادما من كورينثيانز في شتاء 2023.

وخاض بيتون 38 مباراة مع فاسكو دا جاما خلال الموسم الجاري في البرازيل ولم يسجل لكنه صنع 8 أهداف.

وكان ميلان قد تعاقد في وقت سابق مع بيرفيس إستوبينيان قادما من برايتون في الصيف الحالي.

المدافع الإكوادوري وقّع عقدًا مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وسيرتدي إستوبينان القميص رقم 2 مع الفريق.

وأصبح إستوبينان أول إكوادوري يرتدي قميص ميلان.

ولم يعلن ميلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير أشارت إلى أنه اتفق مع برايتون على ضم اللاعب مقابل 17 مليون يورو ومليوني يورو كإضافات.

ويأتي التعاقد مع إستوبينيان لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز الذي انضم إلى الهلال السعودي.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى برايتون قادما من فياريال في 2022.

وشارك إستوبينيان في 36 مباراة خلال الموسم الماضي مع برايتون وسجل هدفا وصنع آخر.

وبشكل عام، لعب الظهير الأيسر الإكوادوري 104 مباريات بقميص برايتون، وخلالها سجل خمسة أهداف وصنع 14.

وبرفقة منتخب بلاده، شارك إستوبينيان في 48 مباراة دولية وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها.

ولم يتأهل ميلان للمشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.