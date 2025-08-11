"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي
الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 21:18
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري تعاقده مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي.
كيليان كارسنتي
النادي : المصري
وانضم اللاعب إلى المصري في صفقة انتقال حر وسيتم قيده كلاعب تحت السن.
وكان FilGoal.com قد علم أن المصري أتم اتفاقه مع اللاعب وانتظر اجتيازه للكشف من أجل التعاقد معه بشكل رسمي.
وكشف المصري عن الصفقة بمقطع فيديو ترويجي تحت عنوان "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".
كيليان كارسنتي بدأ مسيرته في المراحل السنة لنادي موناكو الفرنسي.
وانضم كيليان كارسنتي لفريق تحت 20 عاما بنادي لاتسيو في الانتقالات الشتوية الماضية.
ولعب كيليان كارسنتي 6 أشهر بقيمص لاتسيو تحت 20 عاما وخاض معهم 12 مباراة.
وتعاقد المصري مع مع الرواندي بونور موجيشا والجزائري منذر طمين.
كما ضم عمر الساعي معارا من الأهلي حتى نهاية الموسم.
