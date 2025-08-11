كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات

أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرعة دوري للسيدات للموسم الجديد 2025-2026.

وتم سحب مراسم القرعة في مقر اللجنة الأولمبية المصرية في استاد القاهرة، بحضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ويُلعب الدوري المصري المرتبط للكرة الطائرة لأول مرة الموسم المقبل في الرجال والسيدات.

وأسفرت قرعة دوري المرتبط عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، والزمالك في المجموعة الثالثة.

ويقام الدوري المصري بمشاركة 16 فريقا بشكل طبيعي، ويتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات يتم احتساب نتائجها لدوري المرتبط.

ويتم ربط نتائج الفريق الأول مع فريق تحت 15 سنة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي – المقاولون – الجزيرة - العبور

المجموعة الثانية:

الزمالك – الزهور – راية – دلفي

المجموعة الثالثة:

سبورتنج – الطيران – الصيد - سموحة

المجموعة الرابعة:

وادي دجلة – البنك الأهلي – أصحاب الجياد - الشمس

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري للسيدات من الموسم الماضي.

وينطلق الدوري المصري للسيدات في 6 أكتوبر المقبل، وينتهي في 3 مايو 2026.