كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 20:41

أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة قرعة دوري الرجال للموسم الجديد 2025-2026.

وتم سحب مراسم القرعة في مقر اللجنة الأولمبية المصرية في استاد القاهرة، بحضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأسفرت قرعة دوري المرتبط عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، والزمالك في المجموعة الثالثة.

ويُلعب الدوري المصري المرتبط للكرة الطائرة لأول مرة الموسم المقبل في الرجال والسيدات.

ويقام الدوري المصري بمشاركة 24 فريقا بشكل طبيعي، ويتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات يتم احتساب نتائجها لدوري المرتبط.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي – سبورتنج – مصر للبترول – هليوبوليس – الشمس – المنيا

المجموعة الثانية:

بتروجت – طلائع الجيش – الطيران – دلفي – إيسترن كومباني – هيليوليدو

المجموعة الثالثة:

الزمالك – القناة – الزهور – وداي دجلة – اتحاد الشرطة – العبور

المجموعة الرابعة:

الاتحاد السكندري – الجزيرة – سموحة – طنطا – ألعاب دمنهور – الترسانة

ويحمل الأهلي لقب الدوري المصري للرجال من الموسم الماضي.

وينطلق الدوري المصري للرجال في 20 أكتوبر المقبل، وينتهي في 17 مايو 2026.

