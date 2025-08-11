سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي

يقترب نادي سندرلاند من التعاقد مع عمر ألديريتي لاعب خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير من بي بي سي فإن سندرلاند توصل لاتفاق مع خيتافي على ضم المدافع مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأفاد التقرير أن النادي الإنجليزي اتفق مع اللاعب الباراجوياني على بنود عقده إذ سيمتد إلى 2029.

وستصل مجموع صفقات النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي إلى 132 مليون جنيه إسترليني حال إتمام الصفقة.

تعاقدات القطط السوداء

تعاقد النادي الملقب بالقطط السوداء خلال الصيف الجاري مع 10 لاعبين حتى الآن.

وضم سندرلاند لاعب تشيلسي مارك جويو على سبيل الإعارة وضم بشكل نهائي أرثر ماسواكو من بكشتاش.

وكذلك روبن روفس من نيميخين الهولندي وجرانيت تشاكا من باير ليفركوزن.

ونوح صاديقي من يونيو سانت جيلوا وشمس الدين طالبي من كلوب بروج.

بالإضافة إلى إنزو لو في من روما وسيمون أدينجرا من برايتون وحبيب ديارا الذي جاء من ستراسبورج.