gaming - توني كروس ينضم للعبة FC26 كأحد الأساطير

أعلن شركة EA انضمام توني كروس لاعب ريال مدريد السابق للعبة FC26 كأحد الأساطير.

توني كروس

النادي : معتزل

وسيتواجد كروس في طور ultimate team ضمن عدة أساطير معتزلين من كرة القدم.

وظهر كروس في مقطع فيديو ترويجي لانضمامه للعبه بقميص ريال مدريد للموسم قبل الماضي والذي كان الأخير له في كرة القدم.

واعتزل كروس بنهاية الموسم قبل الماضي.

وتوج كروس خلال موسمه الأخير مع ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

سيكون بإمكانك اختبار لعبة EA FC 26 قبل صدورها بشهر ونصف تقريبا حينما تحضر فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية.

وستقام فعاليات اختبار اللعبة من 7 إلى 10 أغسطس. وتقدّم هذه النسخة تجربة محدودة من اللعبة الكاملة قبل إطلاقها العالمي في 26 سبتمبر.

ويمثل هذا الحدث لحظة فارقة في عالم ألعاب كرة القدم، حيث يتزامن مع بطولة العالم EA SPORTS FCPro، والتي ستُقام من 7 إلى 10 أغسطس ضمن فعاليات كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض.

وتجمع هذه البطولة 32 من أفضل لاعبي EA SPORTS FC 25 في العالم — من بينهم البطل العالمي الحالي أنديرس فييرجانج، وnicolas99fc، وTekkz، وآخرين — في منافسة تمتد لأربعة أيام من أجل جائزة تبلغ 1.5 مليون دولار.

سيتم بث الفعاليات مباشرة كل مساء على قناتي EA SPORTS FC Pro على يوتيوب وتويتش، مع تعليق من نخبة من مقدمي المحتوى العالميين، بمن فيهم نيكول هوليداي، رايان بيسوا، براندون سميث، ريتشارد باكلي، بالإضافة إلى طاقم كامل من المعلّقين باللغة العربية.

ويمكن للمشاهدين الذين يربطون حساباتهم في EA مع يوتيوب أو تويتش الحصول على مكافآت المشاهدة، مع تفاصيل كاملة متاحة على الموقع ea.com.

