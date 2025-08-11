رومانو: توتنام يرسل عرضه الأول لضم سافينيو.. ورد مانشستر سيتي

أرسل نادي توتنام عرضه الأول إلى نظيره مانشستر سيتي للتعاقد مع سافينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن توتنام تقدم بعرضه الأول ويبلغ 50 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي.

وأفاد رومانو أن مانشستر سيتي يريد المزيد من المالي والمفاوضات جارية بين الناديين، لكن مانشستر سيتي منفتح على البيع.

وينتهي تعاقد سافينيو في صيف 2029.

توتنام يرسل عرضه الأول إلى مانشستر سيتي لضم سافينيو مقابل 50 مليون يورو.

مانشستر سيتي يريد المزيد والمفاوضات جارية بين الناديين.

موقف رودريجو

ويتواجد اسم رودريجو نجم ريال مدريد ضمن البدائل التي يدرسها مانشستر سيتي لتعويض الرحيل المحتمل لسافينيو، وفقا لماتيو موريتو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأضاف موريتو أن ريال مدريد لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو للتخلي عن نجمه البرازيلي.

قبل أيام، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن رودريجو استقر على الاستمرار مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطور مستواه وكسب ثقة تشابي ألونسو المدير الفني للنادي الملكي.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.

رحلة سافينيو

انضم البرازيلي سافينيو إلى صفوف سيتي قادما من تروا الفرنسي في صيف 2024، بعد نهاية إعارته مع جيرونا.

وخاض سافينيو بقميص مانشستر سيتي 48 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وساهم اللاعب في 16 هدفا إذ سجل 3 وصنع 13 آخرين.

وبدأ سافينيو مع أتلتيكو مينيرو، ثم انتقل إلى تروا، الذي أعاره إلى أيندهوفن وجيرونا قبل انتقاله النهائي إلى مانشستر سيتي.

ويبلغ الجناح الأيمن البرازيلي من العمر 21 عاما.

ويستعد مانشستر سيتي لافتتاح الدوري الإنجليزي بمواجهة ولفرهامبتون يوم السبت المقبل.