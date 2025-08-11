ماركا: الاتفاق تم بين ديكو وفليك.. لا صفقات جديدة في برشلونة

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

هانز فليك

اتفق البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة مع هانز فليك المدير الفني للفريق على عدم إبرام صفقات جديدة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديكو تناقش مع فليك عقب مباراة كأس خوان جامبر الودية بشأن إمكانية ضم صفقات جديدة.

وذلك رغم حاجة برشلونة لضم مدافع جديد بعد رحيل إيينجو مارتينيز إلى النصر السعودي.

وأعرب هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن ثقته في قدرته على الاعتماد على المدافعين الأربعة في فريقه وهم باو كوبارسي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وإريك جارسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سيناريو واحد محتمل ولكن بنسبة صغيرة وهو خروج أحد اللاعبين من برشلونة وضم لاعب آخر بدلا منه، لكن هذا الاحتمال غير مرجح في الوقت الحالي.

ويركز برشلونة في الوقت الحالي على تسجيل اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، حتى يستطيع هانز فليك استخدام كل اللاعبين في الموسم الجديد.

وكان برشلونة أبرم صفقتين فقط في الصيف الجاري، وهما جوان جارسيا حارس المرمى، وماركو راشفورد من مانشستر يونايتد.

