دورتموند يعلن إصابة زوله لمدة شهرين

أعلن نادي بوروسيا دورتموند إصابة لاعبه نيكلاس زوله.

وأصيب زوله بتمزق في عضلة السمانة خلال مواجهة يوفنتوس الودية مساء أمس الأحد.

وسيغيب المدافع الألماني عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

صاحب الـ 29 عاما انضم لدورتموند في صفقة انتقال حر قادما من بايرن ميونيخ في 2022.

وينضم زوله في الإصابة إلى نيكو شلوتربيك المصاب لمدة طويلة هو الآخر.

وأصبح دورتموند حاليا يملك لاعبين فقط في مركز قلب الدفاع بشكل صريح وهما فيليبو ماني وفالديمار أنتون.

ويفتتح دورتموند موسمه بمواجهة فايس إسين يوم الإثنين 18 أغسطس في دور الـ 64 من كأس ألمانيا.

