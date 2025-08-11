برشلونة يعيين جواو أمارال رئيسا لقسم الكشافينن

أعلن نادي برشلونة تعيين البرتغالي جواو أمارال في منصب رئيس قسم الكشافين في النادي.

وسيتولى البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما العمل بشكل فوري في برشلونة.

قادما من نادي ريو آفي البرتغالي الذي كان يشغل فيه منصب المدير التقني.

ويرتبط أمارال بعلاقة وطيدة مع ديكو المدير الرياضي في برشلونة الذي يثق فيه وفي قدرته على اكتشاف المواهب وتقديمها للنادي في السنوات المقبلة.

ويستعد برشلونة للموسم الجديد وذلك بعدما فاز ببطولة كأس خوان جامبر الودية أمام كومو الإيطالي بخماسية دون رد.

وكان برشلونة حقق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.