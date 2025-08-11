برشلونة يعيين جواو أمارال رئيسا لقسم الكشافينن

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

جواو أمارال - برشلونة

أعلن نادي برشلونة تعيين البرتغالي جواو أمارال في منصب رئيس قسم الكشافين في النادي.

وسيتولى البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما العمل بشكل فوري في برشلونة.

قادما من نادي ريو آفي البرتغالي الذي كان يشغل فيه منصب المدير التقني.

أخبار متعلقة:
طلب مستحيل.. سبب رحيل سافينيو عن مانشستر سيتي الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري

ويرتبط أمارال بعلاقة وطيدة مع ديكو المدير الرياضي في برشلونة الذي يثق فيه وفي قدرته على اكتشاف المواهب وتقديمها للنادي في السنوات المقبلة.

ويستعد برشلونة للموسم الجديد وذلك بعدما فاز ببطولة كأس خوان جامبر الودية أمام كومو الإيطالي بخماسية دون رد.

وكان برشلونة حقق الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بعد الفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي ماركا: الاتفاق تم بين ديكو وفليك.. لا صفقات جديدة في برشلونة الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة فالفيردي يغيب عن ودية ريال مدريد ضد تيرول في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 2 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511016/برشلونة-يعيين-جواو-أمارال-رئيسا-لقسم-الكشافينن