كرة يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي ضد فيزبريم والزمالك مع برشلونة

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي بطل إفريقيا في المجموعة الثانية للبطولة.

وأجريت منذ قليل، مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للأندية - مصر 2025، والتي تقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، بمشاركة تسعة أندية.

وذلك في استاد القاهرة، على هامش بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر حاليا.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة رفقة برشلونة.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى:

ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – الشارقة الإماراتي

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري - فيزبريم المجري - سيدني يوني الأسترالي

المجموعة الثالثة:

برشلونة الإسباني – الزمالك المصري – هانديبول توباتي البرازيلي

واختار الأهلي مجموعته في كأس العالم للأندية بصفته بطل إفريقيا وبطل مصر. قبل أن يتم اختيار الزمالك للمشاركة في البطولة.

وبذلك سيلعب الأهلي ضد فيزبريم المجري الذي يضم بين صفوفه الرباعي المصري أحمد عادل ويحيى الدرع وعلي زين وأحمد هشام "دودو".

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث. ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وتضم البطولة 9 فرق بينهم الأهلي والزمالك، إذ صعد الأهلي بصفته بطل السوبر الإفريقي، بينما يمثل الزمالك الدولة المستضيفة.

كما يشارك فريق فيزبريم المجري حامل لقب النسخة الماضية، وهذه المرة وهو يضم بين صفوفه رباعي مصري.

إذ يقود الفريق المجري كل من يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وعلي زين وأحمد عادل "دولا".

بينما برشلونة الذي يشارك في البطولة ببطاقة الدعوة يضم المحترف المصري سيف الدرع.