مران الزمالك – مشاركة جوان ألفينا لأول مرة في التدريبات

شارك البرازيلي جوان ألفينا للمرة الأولى في تدريبات الزمالك بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أولكساندريا الأوكراني.

أدى لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة في بداية المران تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال والذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

وتضمنت التدريبات الركض حول الملعب بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى وفقرة خفيفة بالكرة.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية خلال المران.

وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية ثم تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المقاولون العرب في الجولة الثنية من بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

وواصل أحمد ربيع لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق إذ خاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من إصابة في العضلة الضامة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا لعبد الله السعيد تحت إشراف أخصائي التأهيل.

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.