مران الزمالك – مشاركة جوان ألفينا لأول مرة في التدريبات

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 19:12

كتب : إبراهيم رمضان

جوان ألفينا - الزمالك

شارك البرازيلي جوان ألفينا للمرة الأولى في تدريبات الزمالك بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أولكساندريا الأوكراني.

أدى لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة في بداية المران تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال والذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

وتضمنت التدريبات الركض حول الملعب بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى وفقرة خفيفة بالكرة.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير كرة نسائية – الزمالك يعلن ضم الكينية أمو أرينجو الزمالك ضد سيراميكا.. فيريرا حارب أفكاره وشحاتة الناضج ونبيل عماد صاحب النصف مهمة مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب الهتافات المسيئة

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية خلال المران.

وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية ثم تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المقاولون العرب في الجولة الثنية من بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

وواصل أحمد ربيع لاعب وسط الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق إذ خاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من إصابة في العضلة الضامة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا لعبد الله السعيد تحت إشراف أخصائي التأهيل.

وهزم الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح بطولة الدوري.

وشارك شيكو بانزا الوافد الجديد للأبيض بشكل أساسي.

بينما دخل الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي أثناء سير المباراة ليكون شارك في المباراة 3 من الصفقات الجديد للزمالك.

وتمكن البلجيكي يانيك فيريرا من الفوز في الظهور الأول له كمدير فني للقلعة البيضاء.

وقتل الزمالك المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة من شحاتة من منتصف الملعب.

وحصل ناصر ماهر على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز حصل الزمالك على نقاط المباراة كاملة بينما لم يحصل سيراميكا كليوباترا على أي نقطة.

عبد الله السعيد الزمالك أحمد ربيع المقاولون العرب
نرشح لكم
"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير وزارة الرياضة تنفي لـ في الجول مخاطبة الأهلي بسبب راتب كولر أوسكار يجتمع مع حكام الجولة الأولى لتقييم قراراتهم التحكيمية تنفيذا لقرار اتحاد الكرة.. الأهلي يحصل على كارنيهات الموسم الجديد لجهازه الفني السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب بمشاركة كهربا.. الاتحاد الليبي يتأهل لـ الكونفدرالية ولقاء محتمل أمام المصري لا للأهداف للمرة الرابعة.. غزل المحلة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي
أخر الأخبار
ماجواير: مررت ب 6 أشهر صعبة في حياتي بسبب الإنترنت.. والأمر تجاوز حدود المزاح 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ضم نونيز.. أبولا: إنزاجي يبلغ ميتروفيتش بعدم الحاجة له 7 دقيقة | سعودي في الجول
فوتبول إيطاليا: نابولي يدرس إعادة إلماس 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان يهتم بضم لوكاس بيتون من فاسكو دا جاما 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - تعادل مثير بين مصر والتشيك.. ماذا يحتاج الفراعنة للتأهل؟ 52 دقيقة | كرة يد
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط للسيدات ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة – في نسخته الأولى.. تعرف على قرعة دوري المرتبط الرجال ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/511013/مران-الزمالك-مشاركة-جوان-ألفينا-لأول-مرة-في-التدريبات