كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل
الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ملك إسماعيل لتدعيم فريق الكرة الطائرة للسيدات في النادي.
وذلك استعدادا للموسم المقبل للكرة الطائرة على المستوى المحلي والإفريقي.
وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.
وحصد فريق الأهلي للسيدات الدوري والسوبر في الموسم الماضي.
بينما خسر لقب بطولة إفريقيا في آخر نسختين أمام الزمالك.
وكان الأهلي أعلن تعيين البرازيلي باولو ميلاجريس لتولي مهمة تدريب فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد رحيل إبراهيم فخر الدين.
