الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير

أعلن نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير مقدم البرامج في قناة الأهلي، وذلك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاء نص شكوى الزمالك كالآتي:

"تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي".

"وشملت الشكوى التصريحات التي اعتبرها المجلس تمثل تحريضًا مباشرًا ضد جماهير النادي، وهو أمر ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع ولا تقبل مثل هذه الأساليب مع جماهير الزمالك العظيمة، إلى جانب أن التناول الإعلامي بهذا الشكل يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي".

"وشدد النادي على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الإعلامية واحترام الكيانات الرياضية".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز في مباراة الافتتاح على سيراميكا كليوباترا.