الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري
الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 18:03
كتب : FilGoal
أعلن أتلتيكو مدريد تعاقده مع جياكمو راسبادوري قادما من نابولي.
جياكومو راسبادوري
النادي : نابولي
صاحب الـ 25 عاما وقع على عقد لمدة 5 مواسم مع أتلتيكو مدريد حتى 2025.
وانضم المهاجم الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 22 مليون يورو و4 ملايين أخرى كإضافات.
راسبادوري كان قد انضم لنابولي في 2022 قادما من ساسولو.
وخلال 3 مواسم لعب راسبادوري 109 مباراة بقميص نابولي وسجل 18 هدفا وصنع 10 آخرين.
وخلال الموسم الماضي لعب راسبادوري 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.
وتوج راسبادوري بلقب الدوري الإيطالي مرتين برفقة نابولي.
وأصبح راسبادوري عاشر صفقات أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من كليمون لونجليه وخوان موسو وسانتياجو مورينو ومارك بوبيل وماتيو روجيري وتياجو ألمادا وجوني كاردوزو ودافيد هانكو وأليكس باينا.
