الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 17:22

كتب : FilGoal

جافي - لامين يامال - برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيرسل الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي يويفا والاتحاد الدولي فيفا للحصول على ترخيص بإقامة المباراة على ملعب هارد روك في ميامي وفقًا للوائح المباريات الدولية لفيفا والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم."

وأضاف الاتحاد في بيانه "بعد استلام وتدقيق الوثائق الواردة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، سيقدم الاتحاد الإسباني طلبا إلى الاتحاد الأوروبي طلبًا لبدء إجراءات الحصول على ترخيص لاحق من قبل فيفا للمباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي يوم 20 ديسمبر 2025، وفقًا للوائح المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم والقواعد التنفيذية المعتمدة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم."

أخبار متعلقة:
في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو سبورت: فيرمين لوبيز قرر عدم الرحيل عن برشلونة الرسالة الأخيرة.. برشلونة يعلن رحيل إنييجو مارتينيز

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

وكان برشلونة قد توج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بعد أن حسمه قبل جولتين على النهاية.

برشلونة فياريال الاتحاد الإسباني
نرشح لكم
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي ماركا: الاتفاق تم بين ديكو وفليك.. لا صفقات جديدة في برشلونة برشلونة يعيين جواو أمارال رئيسا لقسم الكشافينن الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري فالفيردي يغيب عن ودية ريال مدريد ضد تيرول في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد
أخر الأخبار
كرة سلة – يوسف شحاتة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر يعلن اعتزاله ساعة | كرة سلة
منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة أسود الأطلس ساعة | منتخب مصر
على طاولة برشلونة.. هل يكفي جارسيا وراشفورد لإخماد ثورة ألونسو؟ ساعة | الدوري الإسباني
المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة ساعة | الدوري المصري
رومانو: جريليش أتم الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: زابارني يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - بعد خسارة يورو 2025.. إقالة مدربة إسبانيا والكشف عن بديلها 2 ساعة | رياضة نسائية
يقترب من كومو.. جالاتاسراي يعلن قطع إعارة موراتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 3 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511008/الاتحاد-الإسباني-يوافق-على-إقامة-مباراة-برشلونة-وفياريال-في-أمريكا-وخطوة-جديدة