كرة سلة - انطلاقة مصر الثلاثاء.. كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم إفريقيا

تنطلق منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة السلة غدا الثلاثاء في أنجولا بمشاركة منتخب مصر.

وتستضيف أنجولا منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات مالي والسنغال وأوغندا.

مواعيد مباريات المنتخب

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر × مالي - 5 مساء

الخميس 14 أغسطس - مصر × السنغال - 7:30 مساء

السبت 16 أغسطس - مصر × أوغندا - 7:30 مساء

المجموعات

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - رواندا.

المجموعة الثانية: تونس - نيجيريا - الكاميرون - مدغشقر.

المجموعة الثالثة: أنجولا - جنوب السودان - غينيا - ليبيا.

المجموعة الرابعة: مصر - السنغال - مالي - أوغندا.

طريقة التأهل

يصعد متصدر كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي في انتظار منافسه من الملحق المؤهل لدور الثمانية.

إذ يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة ملحقا لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.

وتقام أدوار الملحق وربع النهائي حتى المباراة النهائية بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

قائمة المنتخب

تضم القائمة النهائية كل من: عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف أبو شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - يوسف باتريك - خالد عبدالناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران "بيبو" - أنس أسامة - أحمد أبو العلا "بيبو".

ويقود المنتخب محمد الكرداني المدير الفني.

تاريخ منتخب مصر

يعتبر منتخب الفراعنة ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع السنغال.

بينما في الصدارة يأتي منتخب أنجولا الأكثر تتويجا باللقب 11 مرة سابقا.

ويعود آخر مرة توج بها منتخب مصر باللقب إلى نسخة 1983.

ويشارك منتخب مصر للمرة 25 في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا للسلة والثامنة على التوالي.

ونجح منتخب مصر في التأهل للنهائي آخر مرة عام 2013 عندما حصد الفراعنة الوصافة.

كرة سلة مصر أمم إفريقيا
