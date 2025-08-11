وزارة الرياضة تنفي لـ في الجول مخاطبة الأهلي بسبب راتب كولر

نفى محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، ما تردد عن مخاطبة الأهلي بشأن راتب مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

وكان كولر يطالب بقيمة العقد مع الأهلي كاملا حتى صيف 2026 لأن الأهلي فسخ التعاقد قبل شهرين من نهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وبالتالي يحق له الحصول على قيمة السنة الإضافية.

وأوضح الشاذلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم نخاطب الأهلي للاستفسار عن سبب دفع راتب المدرب السابق للفريق مارسيل كولر".

وترددت أنباء عن استفسار وزارة الرياضة عن سبب استمرار الأهلي في دفع راتب كولر رغم رحيله، وبالتالي دفع راتبين لمدربين في الوقت ذاته.

ورحل كولر عن قيادة الأهلي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صندوانز الجنوب إفريقي.

وتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للأهلي مؤقتا حتى التتويج بالدوري، قبل أن يتولى الإسباني خوسيه ريبيرو منصب المدير الفني قبل كأس العالم للأندية.

وأعلن دينو لامبارتي وكيل أعمال مارسيل كولر، في بدايات أغسطس الجاري انتهاء أزمة مستحقات كولر: "حصل كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى جميع مستحقاته والمكافآت عن الموسم المنقضي في يونيو 2025، ونثمن علاقتنا الوثيقة بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره الوفية".

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.