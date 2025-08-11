ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته

يهتم نادي توتنام بفكرة ضم المغربي بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي لتدعيم صفوفه هذا الموسم.

وتعرض ثنائي توتنام جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي للإصابة خلال الفترة الماضي، وتلقى السبيرز ضربة قوية بعد إصابة ماديسون بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة ذا تايمز عن اهتمام توتنام بتعويض إصابة ثنائي الفريق بضم المغربي بلال الخنوس.

وأشار التقرير إلى أن توتنام قد فشل في تدعيم صفوفه بمورجان جيبس وايت بعد تجديده مع نوتنجهام.

ويسعى توتنام لإضافة الخنوس لخط الهجوم بجانب محمد قدوس الذي انتقل من صفوف وست هام.

ويزعم التقرير أن اللاعب قد يكلف توتنام 25 مليون جنيه إسترليني حال تدخل لضمه بشكل رسمي.

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في الجولة الافتتاحية لدوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي يوم الأحد.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.