ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب

يهتم نادي توتنام بفكرة ضم المغربي بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي لتدعيم صفوفه هذا الموسم.

وتعرض ثنائي توتنام جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي للإصابة خلال الفترة الماضي، وتلقى السبيرز ضربة قوية بعد إصابة ماديسون بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة ذا تايمز عن اهتمام توتنام بتعويض إصابة ثنائي الفريق بضم المغربي بلال الخنوس.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: توتنام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو مواعيد مباريات الخميس 7 أغسطس 2025.. منتخب الناشئين ضد البحرين وبايرن أمام توتنام توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي توتنام يستعير بالينيا من بايرن ميونيخ

وأشار التقرير إلى أن توتنام قد فشل في تدعيم صفوفه بمورجان جيبس وايت بعد تجديده مع نوتنجهام.

ويسعى توتنام لإضافة الخنوس لخط الهجوم بجانب محمد قدوس الذي انتقل من صفوف وست هام.

ويزعم التقرير أن اللاعب قد يكلف توتنام 25 مليون جنيه إسترليني حال تدخل لضمه بشكل رسمي.

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في الجولة الافتتاحية لدوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي يوم الأحد.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

ليستر بلال الخنوس توتنام
نرشح لكم
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري تقرير: رودريجو ضمن خيارات سيتي لتعويض رحيل سافينيو المحتمل تليجراف: نيوكاسل يرغب في ضم الخنوس تقرير: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع تشافي سيمونز كيكر: ليفركوزن يضع شرطا أمام مارسيليا لبيع أمين عدلي رومانو: نوتنجهام يقترب من ضم جناح مانشستر سيتي سكاي: كومان إلى النصر السعودي مقابل 35 مليون يورو تقرير: رغم اقترابه من نهضة بركان.. حركاس على أعتاب الانضمام لـ ضمك بسبب 600 ألف دولار
أخر الأخبار
كرة يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي ضد فيزبريم والزمالك مع برشلونة 4 دقيقة | كرة يد
مران الزمالك – تدريبات بدنية لـ عبد الله السعيد.. ومواصلة تأهيل ربيع 4 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – الأهلي يدعم فريق السيدات بضم ملك إسماعيل 37 دقيقة | رياضة نسائية
الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 57 دقيقة | الدوري المصري
إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي ساعة | الكرة المصرية
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - انطلاقة مصر الثلاثاء.. كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم إفريقيا ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/511004/ذا-تايمز-بعد-إصابتي-ماديسون-وكولوسيفسكي-توتنام-يضع-الخنوس-ضمن-خياراته