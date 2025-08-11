فالفيردي يغيب عن ودية ريال مدريد ضد تيرول

الإثنين، 11 أغسطس 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

لن يشارك فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد في ودية فريقه ضد تيرول النمساوي يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

وذكرت إذاعة كوبي أن فالفيردي سيغيب عن اللقاء بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

وتشهد المباراة غياب جود بيلينجهام الذي خضع لعملية جراحية في الكيف.

أخبار متعلقة:
تليجراف: نيوكاسل يرغب في ضم الخنوس تقرير: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع تشافي سيمونز بالوتيلي: أحلم بريال مدريد.. ولو كنت مكان لوكمان لما فعلت ذلك مع أتالانتا رومانو: نوتنجهام يقترب من ضم جناح مانشستر سيتي

بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن النادي الإسباني مدة غياب كامافينجا أو فالفيردي.

المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق الملكي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويأمل فالفيردي أن يكون جاهزًا للمباراة الأولى في الدوري أمام أوساسونا.

إذ يبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس بمواجهة أوساسونا.

ريال مدريد فيدي فالفيردي
نرشح لكم
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة في هولندا.. برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بخماسية في كومو تير شتيجن: الموسم الجديد سيكون صعبا.. وسأقدم دعمي للاعبين الجدد ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا موندو ديبورتيفو: مباراة فياريال ضد برشلونة في الدوري قد تقام خارج إسبانيا 4 سنوات = 5 أندية.. فالنسيا يتعاقد مع دانجوما بيتيس يعلن إصابة إيسكو بكسر في الكاحل
أخر الأخبار
إنتركونتيننتال - تحديد موعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي 12 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة العاشرة.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم راسبادوري 15 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا.. وخطوة جديدة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة - انطلاقة مصر الثلاثاء.. كل ما تريد معرفته عن بطولة أمم إفريقيا 56 دقيقة | كرة سلة
تقرير: رودريجو ضمن خيارات سيتي لتعويض رحيل سافينيو المحتمل ساعة | ميركاتو
وزارة الرياضة تنفي لـ في الجول مخاطبة الأهلي بسبب راتب كولر ساعة | الدوري المصري
ذا تايمز: بعد إصابتي ماديسون وكولوسيفسكي.. توتنام يضع الخنوس ضمن خياراته ساعة | ميركاتو
فالفيردي يغيب عن ودية ريال مدريد ضد تيرول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 2 خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس
/articles/511003/فالفيردي-يغيب-عن-ودية-ريال-مدريد-ضد-تيرول