فالفيردي يغيب عن ودية ريال مدريد ضد تيرول

لن يشارك فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد في ودية فريقه ضد تيرول النمساوي يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

وذكرت إذاعة كوبي أن فالفيردي سيغيب عن اللقاء بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

وتشهد المباراة غياب جود بيلينجهام الذي خضع لعملية جراحية في الكيف.

بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا الذي أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن.

ولم يعلن النادي الإسباني مدة غياب كامافينجا أو فالفيردي.

المباراة هي الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق الملكي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويأمل فالفيردي أن يكون جاهزًا للمباراة الأولى في الدوري أمام أوساسونا.

إذ يبدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس بمواجهة أوساسونا.